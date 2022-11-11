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لبنان

قوى الأمن تتسلّم أدوية متنوّعة لصالح سجن رومية المركزي

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:31
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تسلّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 11-11-2022 من الوكالة الإيطاليّة للتنمية AICS ممثّلة بالسيّدة ريتا بترلّي Rita Petrilli والسيّد شادي سالم، هِبة قيّمة إلى السجن المركزي في رومية عبارة عن أدوية متنوّعة لزوم صيدليّة السجن.
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وقد تسلّم الهبة العميد المتقاعد الطبيب إبراهيم حنّا مستشار المديريّة العامة لقوى الأمن للشؤون الطبيّة، وذلك وفقًا للائحة الأدوية المقدّمة من قبل مركز رومية الطبّي.
 
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