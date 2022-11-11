قوى الأمن تتسلّم أدوية متنوّعة لصالح سجن رومية المركزي

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تسلّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 11-11-2022 من الوكالة الإيطاليّة للتنمية AICS ممثّلة بالسيّدة ريتا بترلّي Rita Petrilli والسيّد شادي سالم، هِبة قيّمة إلى السجن المركزي في رومية عبارة عن أدوية متنوّعة لزوم صيدليّة السجن.وقد تسلّم الهبة العميد المتقاعد الطبيب إبراهيم حنّا مستشار المديريّة العامة لقوى الأمن للشؤون الطبيّة، وذلك وفقًا للائحة الأدوية المقدّمة من قبل مركز رومية الطبّي.