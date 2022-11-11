Advertisement

لبنان

"توقيف إيراني في لبنان"... إليكم ما أوضحه الأمن العام

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1009711-638037780760954746.jpg
Doc-P-1009711-638037780760954746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
 
"بتاريخ 10/11/2022 نشر موقع "قناة العربية نت" تقريراً يتعلق بالإيراني بايمان كريمي Peyman Karimi تحت عنوان "إيراني عالق في لبنان لإنتقاده خامنئي".
Advertisement
 
ونظراً إلى ما ورد في التقرير من معلومات تفتقد الى الدقّة والموضوعية فيما يتعلق بموضوع توقيفه من قبل المديرية العامة للأمن العام، يهمّ هذه المديرية أن توضح بأن المدعو كريمي قد تم توقيفه بتاريخ 24/7/2020 لمخالفته نظام الإقامة، وليس لأي سبب آخر بعد أن تبين أن اقامته منتهية الصلاحية وكان يعمل بصفة مساعد طاهٍ بصورة غير شرعية، وقد أخلي سبيله بتاريخ 10/8/2020 ومُنح مهلة لتسوية وضعه للحصول على إجازة عمل وإقامة تتناسب مع طبيعة عمله ولغاية تاريخه لم يقم بالإجراءات الإدارية المطلوبة منه بغية الحصول على إجازة العمل والإقامة المطلوبتين.
 
 أمّا فيما خص اضرابه عن الطعام وطلبه إعادة توطينه لدى بلد ثالث، فقد تبيّن بعد مراجعة الدوائر المختصة لدى هذه المديرية بأن صاحب العلاقة قد تسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" وهي التي تقوم بمتابعة ملفه.
 
أخيراً تجدد المديرية العامة للأمن العام، خلافاً لأي ادعاء ورد في التقرير، تأكيدها التزام العمل بموجب الصلاحيات المنوطة بها وتطبيق القوانين والتعليمات التي ترعى مهامها الإدارية والأمنية والخدماتية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2022-11-11
13:09 | 2022-11-11
13:06 | 2022-11-11
12:44 | 2022-11-11
12:42 | 2022-11-11
11:53 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website