خبر سار من وزير الصحة لمرضى السرطان.. هذا ما أعلنه

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض "قبول الهبة المقدمة من شركة بيار فابر الفرنسية لعلاج مرضى السرطان، والتي تتضمن 6,830 كبسولة من دواء ال Navelbine المستخدم في علاج سرطان الثدي والرئة".

Advertisement



وأعرب عن شكره لجميع القيّمين في شركة بيار فابر على "هذه المبادرة الانسانية التي ستساهم، من دون ادنى شك، في تأمين العلاج لعدد كبير من مرضى سرطان الثدي وسرطان الرئة".



وأضاف: "إننا في وزارة الصحة العامة، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، نعمل جاهدين ومع جميع الشركاء في الحقل الصحي لتوفير الدواء لكل مريض، وخصوصاً مرضى السرطان".



من جهته، أكد المدير العام لشركة بيار فابر للشرق الاوسط نعيم حنا أن "مرضى السرطان هم من صلب اهتمامات مجموعة بيار فابر الفرنسية، والتي تعمل منذ اكثر من 60 عاماً على تقديم خيارات علاجية فعّالة لمرضى سرطان الثدي والرئة".