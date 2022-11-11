ميقاتي: نُؤكّد العمل مع الجامعة العربية والدول العربية لتفعيل التعاون القضائي وتبادل الخبرات

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل، في حضور وزير العدل هنري خوري، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير محمد الأمين أكيك، الذي شكر له رعايته ورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية التي عقدت على مدى يومين في بيروت.

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كما شكر أكيك الحكومة اللبنانية على قرار لبنان تخصيص قطعة ارض في بيروت لانشاء مقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع جامعة الدول العربية.

وجدد الرئيس ميقاتي "تأكيد العمل مع الجامعة العربية والدول العربية لتفعيل التعاون القضائي وتبادل الخبرات".

وشدد على "ان استضافة بيروت للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يمثل اهمية قصوى في هذه الظروف الصعبة ويجدد تأكيد دور بيروت أم الشرائع".



برنامج الأغذية العالمي

واستقبل الرئيس ميقاتي مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان عبدالله الوردات وبحث معه في التعاون بين لبنان والبرنامج، وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دايفيد ديزلي خلال "قمة المناخ" في شرم الشيخ بمصر قبل ايام، حيث طلب رئيس الحكومة من ديزلي إعطاء الأولوية لشراء الإنتاج اللبناني وزيادة الاعتمادات لدعم اللبنانيين المحتاجين في هذا الظرف الصعب.





كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى الذي اطلعه على النشاطات التي تقوم بها السفارة. كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى الذي اطلعه على النشاطات التي تقوم بها السفارة.

كما استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض معه شؤون العاصمة وعددا من المطالب.