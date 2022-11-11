Advertisement

لبنان

ميقاتي: نُؤكّد العمل مع الجامعة العربية والدول العربية لتفعيل التعاون القضائي وتبادل الخبرات

Lebanon 24
11-11-2022 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1009726-638037803837753769.jpg
Doc-P-1009726-638037803837753769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل، في حضور وزير العدل هنري خوري، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير محمد الأمين أكيك، الذي شكر له رعايته ورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية التي عقدت على مدى يومين في بيروت.
Advertisement
كما شكر أكيك الحكومة اللبنانية على قرار لبنان تخصيص قطعة ارض في بيروت لانشاء مقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع جامعة الدول العربية.
وجدد الرئيس ميقاتي "تأكيد العمل مع الجامعة العربية والدول العربية لتفعيل التعاون القضائي وتبادل الخبرات".
وشدد على "ان استضافة بيروت للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يمثل اهمية قصوى في هذه الظروف الصعبة ويجدد تأكيد دور بيروت أم الشرائع".

برنامج الأغذية العالمي
واستقبل الرئيس ميقاتي مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان عبدالله الوردات وبحث معه في التعاون بين لبنان والبرنامج، وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دايفيد ديزلي خلال "قمة المناخ" في شرم الشيخ بمصر قبل ايام، حيث طلب رئيس الحكومة من ديزلي  إعطاء الأولوية لشراء الإنتاج اللبناني وزيادة الاعتمادات  لدعم اللبنانيين المحتاجين  في هذا الظرف الصعب.
 


كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى الذي اطلعه على النشاطات التي تقوم بها السفارة.
 
كما استقبل  محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض معه شؤون العاصمة وعددا من المطالب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2022-11-11
13:09 | 2022-11-11
13:06 | 2022-11-11
12:44 | 2022-11-11
12:42 | 2022-11-11
11:53 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website