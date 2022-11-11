إجتماع لنواب طرابلس عرض لمشكلتي الابنية والمدارس المتصدعة والنفايات الصلبة

عقدت لجنة نواب طرابلس اجتماعاً في القصر البلدي بالمدينة، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين الذي ترأس الجلسة.

وحضر الاجتماع النائبان رامي فنج جميل عبود، سامي رضا ممثلا النائب كريم كبارة، محمد ناجي ممثلا والده النائب طه ناجي، هاني المرعبي ممثلا النائب اشرف ريفي، موسى العش ممثلا النائب إيهاب مطر، إضافة إلى منسق اللجنة احمد خوجة والمستشار الإعلامي لبلدية طرابلس محمد سيف.

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وتطرق المجتمعون الى "جملة مواضيع تتعلق بالسلامة العامة بعد كارثة وفاة طالبة شابة إثر سقوط سطح أحد المدارس في جبل محسن".

ولفت المجتمعون الى ان "الحاجة كبيرة لمتابعة ما يزيد عن 400 مبنى متصدع في طرابلس اجريت لها دراسات".

وأكد قمرالدين للمجتمعين ان" بلدية طرابلس ستتخطى الروتين وتسرّع معاملات الترميم والتأهيل لاسيما وان هناك 6 مدارس في طرابلس والميناء يستوجب العمل فيها سريعا".

ورحب قمر الدين بالحضور، وقال: "تطرقنا الى موضوع المباني الايلة للسقوط في طرابلس لاسيما مباني المدارس الرسمية بعد كارثة سقوط ضحية في القبة، والكل مهتم بالموضوع لكن العين بصيرة واليد قصيرة، والدكتور رامي فنج اكد وجود جهات مانحة ستمد اليد لمساعدتنا".

وأضاف :" لدينا في البلدية ملفات ودراسات جاهز للمباني المتصدعة سلمنا المجتمعين نسخة عنها، ونأمل ان يتم البت فيها عبر الترميم قريبا، وطبعا نبدأ بالمباني المتضررة والتي قد تلحق اضرارا بالمواطنين، هناك أولويات الأكثر تضررا وتشكل خطورة على الطلاب والناس، ثم ننتقل الى الأقل ضرورة".

وتابع: "اثرت موضوع النفايات الصلبة وهذه كارثة قادمة، فخلال ستة أشهر لن يتمكن المطمر الصحي الجديد من استقبال النفايات، ويجب علينا جميعا بلدية ونواب ومع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات العمل سريعا لايجاد موقع جديد لنفايات طرابلس يكون مطمرا خلال 6 اشهر لاستقبال نفايات طرابلس ومدن إتحاد بلديات الفيحاء الميناء، البداوي والقلمون، لعدم الوقوع في المشكلة كما بقية مدن لبنان، نحن ندق جرس الإنذار ونأمل من الحضور الاهتمام ومتابعة الأمر مع الرئيس ميقاتي والوزراء لتأمين سلامة المدينة من ازمة جديدة مقبلة".

من جهته، قال النائب فنج: "هذه جلسة لمتابعة الاجتماعات السابقة مع نواب المدينة بشأن كل المشاكل المثارة ومن المشاكل المستجدة انهيار سقف احد الصفوف في مدرسة رسمية ووفاة طالبة شابة من جبل محسن، نحن انشأنا خلية أزمة سريعة للتواصل مع المسؤولين وأيضاً تم إنشاء هيئة في لجنة الأشغال العامة في المجلس النيابي يشارك فيها اكثرية نيابية من طرابلس ومن كل لبنان ليتم العمل على الابنية المتصدعة والمدارس التي تواجه خطورة ".

واوضح أن "العمل يقسم الى جزئين، الأول على المدارس في طرابلس وفيها خطورة على حياة الطلاب، وثانيا إطلاق مشروع إعادة الترميم الأبنية المتصدعة في طرابلس التي يفوق عددها 400 مبنى، وأكد الرئيس قمرالدين مشكورا إستعداد البلدية تزويدنا بكل التسهيلات لتتمكن الجهات المانحة التي ابدت رغبتها بالتمويل من متابعة عملها سريعا لرفع الضرر، وافادنا قمرالدين بعدد العقارات الاكثر خطرا لمباشرة العمل فيها لهذا نحن نتكافل مع كل نواب المدينة ومع الجهات المانحة والبلدية لنشهد ترميما سريعا، وأيضاً ابدى وزير الداخلية الذي قدمنا له كتابا، ابدى استعداده لتسهيل الأمر للجهات المانحة من خارج إطار الدولة العاجزة عن القيام بمهامها نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".



واضاف: "تطرقنا كما تحدث الرئيس قمرالدين الى المطمر والنفايات الصلبة، حيث لدينا فترة قصيرة لإيجاد حل لها، وعلى المدى البعيد كما طرح النواب مشروع اعمار وحدلت سكنية لسكلن الأبنية المتصدعة في المدينة، ونحن اسبوعيا سنتابع الأمر على أرض الواقع، كوننا في حالة طارئة وان شاء الله سنلمس نتائج ايجابية في الأيام القادمة مع الجهات المانحة لتمويل الأبنية الايلة للسقوط ".



