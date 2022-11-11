21
o
بيروت
22
o
طرابلس
8
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان صادر عن مصرف لبنان... كم بلغ سعر دولار "صيرفة"؟
Lebanon 24
11-11-2022
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
"بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
Advertisement
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
02:20 | 2022-11-11
11/11/2022 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
02:30 | 2022-11-11
11/11/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-11-10
10/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطّيه الـ40000... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد تخطّيه الـ40000... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-11
11/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سفرات باسيل للدوحة كترانة"... شو القصة؟
Lebanon 24
"سفرات باسيل للدوحة كترانة"... شو القصة؟
01:30 | 2022-11-11
11/11/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:17 | 2022-11-11
بداية انفراج على خط اللبنانيين في تركيا.. وهذا ما سيجري غدا
13:09 | 2022-11-11
الأحزاب الأرمنية: نستنكر إحياء ذكرى شهداء الجيش الاذري واقامة نصب تذكاري لهم في لبنان
13:06 | 2022-11-11
أب لسبعة أولاد يفارق الحياة.. هذا ما جرى معه في يونين
12:44 | 2022-11-11
الراعي هنأ رئيس كاريتاس ونائبه بفوزهما بالتزكية بولاية ثانية
12:42 | 2022-11-11
في قناة باكيش - باسكنتا... هذا ما قامت به الأفواج الخاصة للجيش
11:53 | 2022-11-11
حرصًا على جعل المطار مطابقاً لمعايير السلامة المعتمدة عالمياً.. إليكم ما أعلنه حمية
فيديو
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
04:10 | 2022-11-11
11/11/2022 20:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
02:00 | 2022-11-11
11/11/2022 20:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
11/11/2022 20:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact