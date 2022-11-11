Advertisement

لبنان

تجنبوا هذه الطرقات من اليوم ولغاية الاثنين!

Lebanon 24
11-11-2022 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1009754-638037848012042782.jpg
Doc-P-1009754-638037848012042782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي: 

بعد أن أنهت الشركة المتعهدّة تمديد خطوط تصريف مياه الأمطار في محلتّي السفارة-رحاب، والأوزاعي، سيتمّ اعتبارًا من الساعة 19،00 من تاريخ اليوم 11/11/2022 ولغاية صباح الاثنين 14/11/2022 تنفيذ أعمال التعبيد على كامل المسلك الجنوبي من محطّة الرحاب حتّى مستديرة المطار.
Advertisement
لذلك، سيتمّ اتّخاذ الإجراءات التالية في محلّة السفارة- الرحاب:
- تحويل السير القادم من السفارة الكويتيّة نزولًا باتجاه محطّة الرحاب إلى طريق فرعيّة- شارع الإمام الصادق
- تحويل السير القادم من مستديرة الجندولين باتجاه السفارة.
وفي محلّة الأوزاعي- مستديرة السمكة سيتمّ تحويل السير القادم من الجنوب المسلك الشرقي مقابل تعاونيّة التوفير إلى المسلك الغربي عبر فتح مسرب بطول حوالي /30/ م. تقريبًا.
يرجى من المواطنين أخذ العلم وتجنّب سلوك الطريق المذكور، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2022-11-11
13:09 | 2022-11-11
13:06 | 2022-11-11
12:44 | 2022-11-11
12:42 | 2022-11-11
11:53 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website