عشية ماراتون بيروت.. هذا ما أعلنته قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه إلحاقًا لبلاغها الصادر بتاريخ 02-11-2022، والمتعلّق بـتدابير السير المتخذة خلال إقامة "ماراثون بيروت الدولي" الذي تنظمه "جمعية بيروت ماراثون" يوم الأحد في 13-11-2022، تم تخصيص أماكن لركن سيارات المشاركين، وذلك في:- المواقف المواجهة لقاعدة بيروت البحرية.- المواقف المخصصة لأسواق بيروت.يرجى من المشاركين أخذ العلم والتقيّد بالأماكن المسموح بها لركن السيارات، ويمكنهم الوصول إلى الأماكن المخصّصة لركن السيّارات عبر الرابط التالي:https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jz76ZyBRfue8lGMn4WIe67sMEaSKOvI&usp=sharing