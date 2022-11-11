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لبنان

"الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا" تنطلق غداً.. هذا ما سيجري

Lebanon 24
11-11-2022 | 11:42
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يطلق غدا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض المرحلة الاولى من "الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا" في محافظتي الشمال وعكار.
واليكم برنامج الحملة.
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