"الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا" تنطلق غداً.. هذا ما سيجري

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يطلق غدا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض المرحلة الاولى من "الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا" في محافظتي الشمال وعكار.واليكم برنامج