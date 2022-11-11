أب لسبعة أولاد يفارق الحياة.. هذا ما جرى معه في يونين

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توفي المدعو ح. ط. بعد اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ اثناء ممارسته هواية الصيد في سهل بلدة يونين في البقاع الشمالي، بحسب ما أفادت مندوبةوبحسب المعلومات الأولية فان ط. متقاعد حديثا من الجيش وهو والد لست بنات وصبي.