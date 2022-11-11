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لبنان

أب لسبعة أولاد يفارق الحياة.. هذا ما جرى معه في يونين

Lebanon 24
11-11-2022 | 13:06
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توفي المدعو ح. ط. بعد اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ اثناء ممارسته هواية الصيد في سهل بلدة يونين في البقاع الشمالي، بحسب ما أفادت مندوبة 
 وبحسب المعلومات الأولية فان ط. متقاعد حديثا من الجيش وهو والد لست بنات وصبي.
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