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لبنان

بداية انفراج على خط اللبنانيين في تركيا.. وهذا ما سيجري غدا

Lebanon 24
11-11-2022 | 13:17
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أعربت لجنة أهالي المحتجزين في "مركز ترحيل" أنطاليا -  تركيا، من أبناء بلدة ببنين العكارية، في بيان، عن فرحتها ب "عودة جزء من أبناء البلدة، ضمن المرحلة الأولى، غدا السبت، وهم كانوا من بين العائلات التي علقت لفترة طويلة في تركيا، بعد الهجرة غير الشرعية".
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وقال عضو لجنة المتابعة المختار زاهر الكسار: "إننا اليوم وجميع الأهالي في ببنين نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا وساهم معنا في ملف الأهالي، والشكر الخاص للسفارة اللبنانية في تركيا ممثلة بالسفير غسان المعلم والقنصل وسام بطرس وفريق عمل السفارة والشكر موصول الى السيد محمد عيد رئيس جمعية "علم بالقلم" على كل الجهود والتواصل اليومي مع لجنة المتابعة".
 
وثمن الكسار باسمه واسم اللجنة " دور الأجهزة الأمنية"، متمنيا "تسهيل كل الإجراءات في المطار لعودتهم بأسرع وقت لذويهم، وخصوصا أنهم عاشوا فترة كبيرة من التعب والمعاناة".
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