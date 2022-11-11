دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39850 و39900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.