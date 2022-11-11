خرقان جويان معاديان فوق مناطق عاليه والشوف وفوق خلدة وصولا الى شكا

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 10/11/2022 الساعة 18.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيراناً دائرياً فوق البحر مقابل البلدة المذكورة ثم فوق مناطق عاليه والشوف، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19.25 من فوق البحر غرب بلدة الدامور.وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وبتاريخ 10/11/2022 الساعة 19.05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولاً إلى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 19.15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.وتجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".