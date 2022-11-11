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لبنان

سليم عون: الشعب اللبناني هو المعاقب

Lebanon 24
11-11-2022 | 13:53
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غرد النائب سليم عون عبر "تويتر": "بمنع لبنان من الإستفادة من هبة الفيول الإيراني، يكون الشعب اللبناني هو المعاقب وليست إيران".
 
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