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لبنان

حديث لمسؤولة أميركية بارزة عن أهمية وجود حكومة في لبنان... ماذا قالت؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 13:51
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أكدت المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور أن "الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين".
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وفي حديث لقناة الـ"أل بي سي"، قالت باور: "الشلل السياسي لا يساعد وما من اصلاحات اقتصادية للإفراج عن استثمارات في لبنان الا اذا كانت هناك حكومة، ولذلك يتعين على السياسيين التحرك بشكل أسرع بكثير لوضع مصالح الشعب على رأس أولوياتهم". 
 
وفي موضوع الترسيم، قالت باور: "في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الولايات المتحدة لم تستسلم أبدًا وقامت بالاستثمار دبلوماسيًا وآمل أن تكون قد لعبت دورًا بناءً في الكواليس".
 
وأضافت: "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية نقطة ايجابية للدبلوماسية وآمل ان يكون لها تأثير دائم على الثروات الاقتصادية والسلام في المنطقة وهناك نقطة ايجابية أخرى هي ما يحصل في مجال الطاقة الشمسية في لبنان". 
 
وأردفت باور قائلة: "أعلنت عن 22 مشروعًا جديدًا للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالإضافة إلى المشاريع الـ٤١ التي نفذت في السنوات القليلة الماضية".
 
وفي سياق منفصل، لفتت باور إلى أن "لبنان يعتمد بشكل كبير على الواردات ونحن نحاول الاستثمار في إنتاج لبنان الخاص للأعلاف الحيوانية حتى لا يضطر على تحمّل الأسعار المرتفعة للأعلاف الاتية من الخارج".
 
 
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