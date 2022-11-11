نائب يرد على نصرالله: من قوض الدولة يا سيد هي معادلة سلاحكم مقابل فسادهم

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رد النائب إبراهيم منيمنة بتغريده عبر "تويتر" على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قائلا: "من قوّض الدولة يا سيّد هو من استعمل سلاحه في الداخل وفي المنطقة، وهو من ترك الحدود سائبة، وهو من عطّل الاستحقاقات الدستورية من الإنتخابات الرئاسية الى تأليف الحكومات، وهو من حمى المصارف والفاسدين في الدولة. من قوض الدولة يا سيد هي معادلة سلاحكم مقابل فسادهم وارتهانكم كلكن يعني كلكن لأجندات ومشاريع خارجية.أما ١٧ تشرين فسيبقى يوما مجيدا لحالة وطنية عابرة للطوائف".