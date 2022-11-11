Advertisement

لبنان

نائب يرد على نصرالله: من قوض الدولة يا سيد هي معادلة سلاحكم مقابل فسادهم

Lebanon 24
11-11-2022 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1009806-638037980512601018.jpg
Doc-P-1009806-638037980512601018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد النائب إبراهيم منيمنة بتغريده عبر "تويتر" على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قائلا: "من قوّض الدولة يا سيّد هو من استعمل سلاحه في الداخل وفي المنطقة، وهو من ترك الحدود سائبة، وهو من عطّل الاستحقاقات الدستورية من الإنتخابات الرئاسية الى تأليف الحكومات، وهو من حمى المصارف والفاسدين في الدولة.  من قوض الدولة يا سيد هي معادلة سلاحكم مقابل فسادهم وارتهانكم كلكن يعني كلكن لأجندات ومشاريع خارجية. 
Advertisement
أما ١٧ تشرين فسيبقى يوما مجيدا لحالة وطنية عابرة للطوائف".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:29 | 2022-11-11
17:24 | 2022-11-11
17:04 | 2022-11-11
16:55 | 2022-11-11
15:32 | 2022-11-11
15:27 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website