إصابات جديدة بـ "الكوليرا".. ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "10 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى512، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18".



كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.

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