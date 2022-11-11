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لبنان

ما جديد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 15:27
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "62 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219503، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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