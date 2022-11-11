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لبنان

سامي الجميّل يرد على كلام نصرالله: هذا أمر مرفوض

Lebanon 24
11-11-2022 | 15:32
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علّق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، معتبراً في تغريدة عبر تويتر ان الحزب يشترط أن يكون معيار الرئيس حماية ظهر المقاومة، مؤكدًا أنّ "هذا أمر مرفوض".
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وتابع: "يبدو من كلام أمين عام حزب الله اليوم أنه يريد للفراغ الرئاسي أن يطول، فهو يشترط أن يكون معيار الرئيس حماية ظهر المقاومة وهو أمرٌ مرفوض".

وأضاف:"نريد رئيساً يعمل لخدمة لبنان واللبنانيين فقط وتحت سقف الدستور. رئيساً يعمل بهدوء على استعادة السيادة عبر معالجة مشكلة السلاح لا على ضمان بقائه".
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