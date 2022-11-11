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لبنان

نأي بالنفس

Lebanon 24
11-11-2022 | 17:04
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نأت أطراف فاعلة بنفسها عن انتخابات جرت لمؤسسة اغترابية جامعة، فجاءت النتائج على ما جاءت عليه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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