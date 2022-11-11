استقصاء أهداف

لا تزال أطراف محلية وخارجية، تحاول استقصاء الأهداف من وراء المطالعة التي قدَّمها رئيس حزب عريق، وتتعلق بمرحلة محرجة من تاريخ لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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