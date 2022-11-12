تغريدة جديدة.. ماذا أعلن الشيخ نعيم قاسم عن "الفيول الإيراني"؟

غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: " مُنع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني "600 ألف طن" وقيمتها حوالى 350 مليون دولار، وبالتالي مُنع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يومياً لعدة أشهر!".

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