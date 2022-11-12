مدير إذاعة لبنان يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد إذاعات الدول العربية

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وقع مدير إذاعة لبنان محمد غريب، مذكرة تفاهم مع اتحاد إذاعات الدول العربية ممثلا برئيس الاتحاد والرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية الاستاذ محمد بن فهد الحارثي والمدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان، على هامش مهرجان الاذاعة والتلفزيون المنعقد حاليا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.وتهدف هذه المذكرة الى الدخول في مفاوضات بين الطرفين لبلورة اتفاقية تضبط اليات الافادة من الخدمة السحابية والاطر التنظيمية والمالية والادارية لتنفيذها، وفي إطار سعي اتحاد اذاعات الدول العربية الى تعزيز سبل التعاون القائم بينه وبين الهيئات الاعضاء.واشاد مدير الاذاعة بهذه الخطوة "التي يعمل عليها الاتحاد، وهي ستكون خطوة من خطوات ستساعد اذاعة لبنان على تلبية حاجاتها، بخاصة لجهة خدمة البث المباشر عبر المنصات وخدمات تبادل ملفات الوسائط والتحرير والمونتاج وامور اخرى تتعلق بالعمل الاذاعي".إشارة الى أن وفدا من وزارة الاعلام برئاسة المدير العام الدكتور حسان فلحه وعضوية غريب ورئيس ديوان الوزارة وليد فليطي يشارك في فعاليات المهرجان، حيث التقى عددا من رؤساء الوفود المشاركة وبحث معهم قضايا التعاون الاعلامي وسبل تطويره بما يخدم الاهداف المشتركة لهذا التعاون الذي من شأنه ان يساعد في تقديم الافضل للمواطن العربي لاسيما على مستوى برامج التوعية والمعرفة .