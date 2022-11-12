وئام وهاب عن الفيول.. "هذا تشبيح"

كتب رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على "تويتر": " طالما ترفض الإدارة الأميركية الحصول على الفيول الإيراني . نتمنى على واشنطن الإيعاز للقطريين لتعويض هذه الكمية . الهدف أن نحصل على ست ساعات زيادة في الكهرباء ولا عقدة لدينا بالمصدر. أما إستمرار الإدارة الأميركية بالموقف السلبي دون بديل فهذا تشبيح".

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