وئام وهاب عن الفيول.. "هذا تشبيح"

طالما ترفض الإدارة الأميركية الحصول على الفيول الإيراني . نتمنى على واشنطن الإيعاز للقطريين لتعويض هذه الكمية . الهدف أن نحصل على ست ساعات زيادة في الكهرباء ولا عقدة لدينا بالمصدر . أما إستمرار الإدارة الأميركية بالموقف السلبي دون بديل فهذا تشبيح.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 12, 2022
طالما ترفض الإدارة الأميركية الحصول على الفيول الإيراني . نتمنى على واشنطن الإيعاز للقطريين لتعويض هذه الكمية . الهدف أن نحصل على ست ساعات زيادة في الكهرباء ولا عقدة لدينا بالمصدر . أما إستمرار الإدارة الأميركية بالموقف السلبي دون بديل فهذا تشبيح.