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لبنان

بلبلة في ساحة النور - طرابلس.. ما القصّة؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه تم العثور على جثة الشّاب "ص.م." في ساحة النور - طرابلس.
وبحسب المعلومات، فإنّ القتيل هو من بلدة فنيدق - عكّار، وقد نُقلت جثته إلى المستشفى الإسلامي ليُصار إلى تسليمه لذويه.
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