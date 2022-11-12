عن الطاقة الشمسية في لبنان.. هذا ما قاله وزير الطاقة

شارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في مدينة شرم الشيخ في مصر، وذلك خلال اليوم الأول من حضوره مؤتمر تغير المناخ (COP27) والذي يشارك فيه كبار شخصيات قطاعات الطاقة والبيئة والمناخ في العالم.

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وتمحور اللقاء حول مسألة إدخال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر الى قطاع الطاقة في الدول العربية، حيث أشار الوزير فياض الى التطور المتسارع الحاصل في موضوع الطاقة المتجددة في لبنان، لا سيما خلال العامين 2021 و 2022 حيث بلغ سوق الطاقة الشمسية اللامركزية 100 ميغاوات خلال العام 2021 و 250 ميغاوات خلال العام الحالي، وذلك نتيجة الغاء الدعم العشوائي لسعر المحروقات. وتمحور اللقاء حول مسألة إدخال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر الى قطاع الطاقة في الدول العربية، حيث أشار الوزير فياض الى التطور المتسارع الحاصل في موضوع الطاقة المتجددة في لبنان، لا سيما خلال العامين 2021 و 2022 حيث بلغ سوق الطاقة الشمسية اللامركزية 100 ميغاوات خلال العام 2021 و 250 ميغاوات خلال العام الحالي، وذلك نتيجة الغاء الدعم العشوائي لسعر المحروقات.

كذلك، عرض فياض لمضمون مشروعي القانون اللذين احالتهما الحكومة الى المجلس النيابي وهما "قانون الطاقة المتجددة الموزعة" وقانون حفظ الطاقة"، وأعلن عن التزام وزارة الطاقة والمياه متابعة العمل مع المجلس النيابي لإقرارهما بأسرع وقت ممكن.

وتطرق فياض في كلمته الى قرار مجلس الوزراء إعطاء 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة انتاج اجمالية 165 ميغاوات، متمنياً من مصارف التمويل الدولية الاستثمار في هذه المشاريع.

وختم الوزير فياض مداخلته بالإعلان عن قرب فتح وزارة الطاقة والمياه المجال امام الخبراء المؤهلين للانضمام الى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي وضعت لها الوزارة الهيكلية اللازمة، وختم بالإضاءة على الحاجة الى وضع خطة عمل وطنية لتطوير سوق الهيدروجين لما له من فوائد إيجابية على المدى المتوسط والبعيد.



وكان اللقاء مناسبة للتواصل مع المديرة العامة للتعاون الدولي في وزارة الاقتصاد الألمانية بريجيت شوينك اذ يشكل موضوع الهيدروجين أولوية اساسية لألمانيا.

وحرص فياض على الإضاءة على الدور البناء الذي يمكن للبنان ان يلعبه من خلال موقعه الجغرافي ودوره على مستوى البحر المتوسط.



ويستكمل وزير الطاقة زيارته خلال اليومين المقبلين حيث من المتوقع ان يقابل مجموعة من الأطراف المعنية بدعم قطاع الطاقة المستدامة من مختلف أنحاء العالم.