بخصوص الماراثون والطرقات.. هذا ما أعلنته قوى الامن

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة- البلاغ التالي: "ضمن إطار التعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يتماهى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، دأبت قوى الأمن الداخلي على التعاون مع الجمعيات بمختلف مجالاتها، بما فيها جمعية بيروت ماراثون.فمنذ انطلاق سباق بيروت ماراثون بنسخته الأولى كانت قوى الأمن مشاركة فيه، وما زالت، إن على صعيد المشاركة الرياضية من قِبل عناصرها، أو على صعيد تأمين حفظ الأمن والنظام.وقد نجحت قوى الأمن في اتخاذ تدابير السير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية هذا الحدث الرياضي، وذلك بالتعاون مع الجهات المنظمة، ونتيجة لتجاوب المواطنين.وكعادتها، ستقوم بتنفيذ خطة لحماية هذا السباق الذي سيجري يوم غد الأحد 13-11-2022. لذلك، تطلب من المواطنين الكرام التقيد بتوجيهات وتعليمات عناصر قوى الأمن المكلفين تنفيذ هذه المهمة، حفاظا على السلامة العامة.كما تدعو المشاركين في السباق إلى زيارة المساحة التي خصصت لها ضمن فعاليات الماراثون، للتعرف عن كثب على عناصر من قطعاتها المختلفة، وزيادة معرفتهم بطريقة عملها، والاستفادة من مشاهدة وشرح عن أجهزة محاكاة حزام الأمان والقيادة تحت تأثير الكحول، والاطّلاع على منشورات توعوية حول السلامة المرورية والجرائم السيبرانية (أي الإلكترونية) ومواضيع أخرى مختلفة...كذلك، تُذكِّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام أنّ باستطاعتهم الاطّلاع على مسار السباق بالتفصيل على الرابط التالي، عبر موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: / https://isf.gov.lb/ar/iambeirut/ .أمّا المشاركون في السباق فيمكنهم معرفة كيفية الوصول إلى الأماكن المخصّصة لركن السيّارات عبر الرابط التالي: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jz76ZyBRfue8lGMn4WIe67sMEaSKOvI&usp=sharing".