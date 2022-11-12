Advertisement

لبنان

إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي بمشاركة عربية

Lebanon 24
12-11-2022 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1009999-638038631386389275.PNG
Doc-P-1009999-638038631386389275.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أطلقت جمعية "تيرو للفنون» ومسرح "إسطنبولي»، برنامج الدّورة الرابعة من مهرجان "طرابلس المسرّحيّ الدّوليّ للحكواتي» في المسرح الوطنيّ في طرابلس من 12 حتى 15 الحالي، بعدما إعيد إفتتاح سينما "أمبير» بعد 28 عاماً من الاقفال، لتتحول الى«المسرح الوطني اللبناني المجاني» كمنصة ثقافية حرة مستقلة للناس، تُنظَّم فيها ورشات تدريبيّة ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة. ويهدف المهرجان الى الحفاظ على الموروث الشّفويّ والمحافظة على التّراث والهُوِيّة والفنّ الحكواتي والعمل على نقله للأجيال، والى تبادل تجارب وممارسات تراثيّة مختلفة ، كما يسلّط الضّوء على أهميّة اللّغة العربيّة الفصحى في الوطن العربيّ والحفاظ عليها وإعادة إحياء فنّ الحكاية الشعبيّة والتراث الشعبيّ ليكون في متناول الأجيال.
Advertisement

ويشارك في المهرجان الحكّائين إدرير فارس وماحي صديق من الجزائر، هشام درويش ورائدة القرمازي من تونس، رباب الشّيخ وزهراء مبارك ونسرين النّور وفاطمة الزّاكي من البحرين، سليم السّوسي وديانا السّويطي ومريم معمّر من فلسطين، حفيظة أربيعة من المغرب و أحمد يوسف ونيروز الطّنبولي من مصر ، وجيه قيسيّة من سوريا، نزيه قمر الدّين ونتالي سرحان صبّاغ وماري مطر وفراس حميّة ورجاء بشارة ورنا غدّار من لبنان.

وأكد مؤسّس المسرح الوطني الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي «أن المهرجان يعيد الى طرابلس تراثها وهويتها الثقافية كونها مدينة الحكواتي في الأحياء والمقاهي الشعبية ومشاركة الحكّائين العرب فرصة للجمهور للتعرف على ثقافات البلدان العربية من اجل التلاقي والتبادل الثقافي».
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
04:40 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website