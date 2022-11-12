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لبنان
إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي بمشاركة عربية
Lebanon 24
12-11-2022
|
08:45
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أطلقت جمعية "تيرو للفنون» ومسرح "إسطنبولي»، برنامج الدّورة الرابعة من مهرجان "طرابلس المسرّحيّ الدّوليّ للحكواتي» في المسرح الوطنيّ في طرابلس من 12 حتى 15 الحالي، بعدما إعيد إفتتاح سينما "أمبير» بعد 28 عاماً من الاقفال، لتتحول الى«المسرح الوطني اللبناني المجاني» كمنصة ثقافية حرة مستقلة للناس، تُنظَّم فيها ورشات تدريبيّة ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة. ويهدف المهرجان الى الحفاظ على الموروث الشّفويّ والمحافظة على التّراث والهُوِيّة والفنّ الحكواتي والعمل على نقله للأجيال، والى تبادل تجارب وممارسات تراثيّة مختلفة ، كما يسلّط الضّوء على أهميّة اللّغة العربيّة الفصحى في الوطن العربيّ والحفاظ عليها وإعادة إحياء فنّ الحكاية الشعبيّة والتراث الشعبيّ ليكون في متناول الأجيال.
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ويشارك في المهرجان الحكّائين إدرير فارس وماحي صديق من الجزائر، هشام درويش ورائدة القرمازي من تونس، رباب الشّيخ وزهراء مبارك ونسرين النّور وفاطمة الزّاكي من البحرين، سليم السّوسي وديانا السّويطي ومريم معمّر من فلسطين، حفيظة أربيعة من المغرب و أحمد يوسف ونيروز الطّنبولي من مصر ، وجيه قيسيّة من سوريا، نزيه قمر الدّين ونتالي سرحان صبّاغ وماري مطر وفراس حميّة ورجاء بشارة ورنا غدّار من لبنان.
وأكد مؤسّس المسرح الوطني الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي «أن المهرجان يعيد الى طرابلس تراثها وهويتها الثقافية كونها مدينة الحكواتي في الأحياء والمقاهي الشعبية ومشاركة الحكّائين العرب فرصة للجمهور للتعرف على ثقافات البلدان العربية من اجل التلاقي والتبادل الثقافي».
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
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