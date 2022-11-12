مواصلة الورش التدريبية لكيفية أخذ عينات المياه للتحاليل الجرثومية شمالا

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تابع رئيس مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة التابع للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في طرابلس الدكتور منذر حمزة، ورش التدريب حول كيفية اخذ عينات المياه للتحليل الجرثومي وفق القواعد العلمية المعتمدة عالميا لضمان سلامة اخذ العينة وتعريفها ونقلها للمختبر بشكل سليم وصحيح .وخصصت الدورة اليوم لمتطوعي الصليب الاحمر اللبناني من مناطق بشري والكورة وطرابلس