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لبنان

الدولار ينخفض.. وهذه التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة ما بين 39600 و 39700 ليرة للدولار.
 
وكان افتتح سعر صرف الدولار صباحا في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 39850 و 39950 ليرة للدولار.
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