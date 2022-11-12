الدولار ينخفض.. وهذه التسعيرة المتداولة عصراً

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة ما بين 39600 و 39700 ليرة للدولار.

وكان افتتح سعر صرف الدولار صباحا في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 39850 و 39950 ليرة للدولار.