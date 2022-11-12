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لبنان

وزير الصحة يتابع غدا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد الكوليرا في البقاع

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:50
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يتابع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ميدانيًا يوم غد الأحد، سير المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوليرا" في محافظة البقاع، حيث تبدأ في زحلة – حوش الأمراء حوالى الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، ثم يستكمل تفقد سير حملة التطعيم في مجدل عنجر قرابة الواحدة والربع من بعد الظهر.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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