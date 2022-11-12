وزير الصحة يتابع غدا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد الكوليرا في البقاع

يتابع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ميدانيًا يوم غد الأحد، سير المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوليرا" في محافظة البقاع، حيث تبدأ في زحلة – حوش الأمراء حوالى الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، ثم يستكمل تفقد سير حملة التطعيم في مجدل عنجر قرابة الواحدة والربع من بعد الظهر.

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