Advertisement

لبنان

خبيرٌ يعلنُ ما سيشهده سعر الدولار قريباً.. إليكم ما سيجري

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1010018-638038682714411844.jpg
Doc-P-1010018-638038682714411844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير الاقتصادي محمود جباعي إنّ "مصرف لبنان سيتدخل مجدداً لضبط أي ارتفاع دراماتيكي جديد في سعر صرف الليرة أمام الدولار"، معتبراً أنه "لو لم يتدخل البنك المركزي أخيراً في السوق، فإنه كان من الممكن أن يُسجل سعر صرف الدولار أرقاماً قياسية". 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، كشفَ جباعي أنه "في حال انسحب مصرف لبنان من السوق، فإنّ ذلك سيؤدي إلى انهيارٍ أكبر ويمكن أن يصل الدولار إلى 300 ألف ليرة". 
ولفت جباعي إلى أنّ "التدخلات المقبلة لمصرف لبنان ستكون نوعية كالتوقف عن سحب الدولار من السوق بعد الإنتهاء من تمويل خطة الكهرباء أو عبر ضخ مزيد من الدولارات من خلال منصة صيرفة"، وقال: "مصرف لبنان بحاجة شهرياً إلى 40 مليون دولار بدل استيراد أدوية و20 مليون دولار بدل استيراد طحين. وبعد مضاعفة الرواتب سيصبح بحاجة إلى 100 مليون دولار وعندما تصبح الدولة قادرة على تأمين هذه الأموال يمكن أن نتحدث عن استقرار في سعر الصرف".
مع هذا، فقد رأى جباعي أنّ "دولرة الإقتصاد اللبناني الشاملة حل ممكن في حال كانت الدولة قادرة على تسليم رواتب موظفيها بالدولار وهذا ما لا تستطيع فعله"، وأردف: "قيمة التحويلات النقدية إلى لبنان من الخارج تبلغ 500 إلى 600 مليون دولار شهرياً لكن السلع في لبنان مسّعرة على سعر الـ45 ألفاً".
ولفت جباعي إلى أن "كل مواطن لبناني بحاجة إلى 23 مليون ليرة شهرياً لتلبية حاجاته الأساسية"، موضحاً أن "القطاع التجاري الخاص بدأ يتأقلم مع الأزمة وبدأ الناتج المحلي يتحرك ارتفاعاً".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
04:40 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website