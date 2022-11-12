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لبنان

يازجي في نداءٍ إلى النواب: لانتخاب رئيس للجمهورية فوراً

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:59
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طالبَ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي النواب بتحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن، وقال: "انتخاب الرئيس هو مسؤولية نوّاب الأمة، والتحجج بتوازنات الخارج هو ذرّ للرماد بالعيون تهرباً من مسؤولية تاريخيّة أنيطت بهم وحدهم".
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وفي كلمةٍ له خلال احتفال تدشين دير صيدنايا في حاصبيا، شدد يازجي على أن "لبنان لا يتحمل أن تكون مؤسساته مرتعاً للاهتراء وإنسانه لقمة للفقر والعوز والتهجير"، وأضاف: "إننا ندعو إلى إحقاق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، هذا الجرح الذي لم يندمل".
وختم: "أحيي إخوتنا في طائفة الموحدين الدروز وأؤكد أننا وإياكم أبناء الجبل الأشم والبقاع الرحب وأبناء كل ذرّة من تراب هذا الوطن الذي يجمعنا والذي نعشق".
 
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