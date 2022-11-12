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لبنان

إنطلاق حملة التلقيح ضد الكوليرا في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
12-11-2022 | 10:35
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 انطلقت من مستوصف بلدة تمنين التحتا البقاعية حملة تلقيح ضد وباء "الكوليرا" في محافظة بعلبك الهرمل، بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وجمعية "ميدير" وكشافة الرسالة الاسلامية.

وقد جالت 5 فرق على المنازل في أحياء البلدة، مستهدفة الاطفال من عمر سنة وما فوق.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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