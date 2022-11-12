إنطلاق حملة التلقيح ضد الكوليرا في بعلبك الهرمل

انطلقت من مستوصف بلدة تمنين التحتا البقاعية حملة تلقيح ضد وباء "الكوليرا" في محافظة بعلبك الهرمل، بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وجمعية "ميدير" وكشافة الرسالة الاسلامية.



وقد جالت 5 فرق على المنازل في أحياء البلدة، مستهدفة الاطفال من عمر سنة وما فوق.

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