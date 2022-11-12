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لبنان

بلدية بشري أسفت للاعتداء على محطات التزلج: سنقوم بكل جهد لرد اعتبار بشري

Lebanon 24
12-11-2022 | 10:45
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 أسفت بلدية بشري، للاعتداء على محطات التزلج، ودعت القوى الأمنية والعسكرية والقضاء المختص الى التدخل لكشف ملابسات التخريب.

وقالت في بيان: "بعد الاعتداء السافل على محطات التزلج في منطقة بشري، من قبل مجموعة من خفافيش الليل والمنحطين، تأسف بلدية بشري لمدى الانحطاط الذي وصلنا إليه، إذ كيف لمجموعة من الحاقدين أن يصل بها حقدها إلى هذا المستوى من السفالة بتخريب اول مشروع تزلج في لبنان والشرق بكل برودة، وكيف لهكذا مجموعة أن تتمادى بتخريب الممتلكات الخاصة، وهل الهدف ارسال رسالات سياسية لبشري وأبنائها؟".
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أضافت: "لهؤلاء نقول، بشري لن تسكت عن هذا المستوى في الغدر والانحطاط وسنقوم بكل جهد لرد اعتبار بشري بحيث هذا الاعتداء ليس على مالكي المحطة وحسب بل على رزق وتعب كل بشري، ومن خالت له يده أن تمتد على رزق بشري، بشري لن تسكت عنه".

ودعت القوى الأمنية والعسكرية والقضاء المختص الى "التدخل لكشف ملابسات التخريب الإرهابي الذي طال ليس فقط ممتلكات خاصة بل منطقة بشري ككل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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