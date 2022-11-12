الابيض تابع سير عملية التلقيح في بلدة الحيصة- عكار

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وصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إلى القاعة العامة في بلدة الحيصة في عكار، وذلك في محطته الثانية من جولة شمالية يقوم بها لمتابعة سير عملية التلقيح ضد وباء الكوليرا.ورافق الأبيض ممثل محافظ عكار عماد اللبكي رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي ووفد من الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة.وكان في استقبال وزير الصحة وفد من رؤساء بلديات منطقة سهل عكار ومخاتيرها وفاعلياتها، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي أحمد الهضام، حسن حسين ممثلا النائب السابق مصطفى حسين وفاعليات.وعقد وزير الصحة مؤتمرا صحافيا، أبدى فيه تفهمه لوضع المزارعين في عكار، ولكنه دعا إلى مزيد من التعاون من البلديات والفاعليات من أجل القضاء على الكوليرا بشكل نهائي. وأكد أن "السبب الأساسي للكوليرا هو عدم وجود بنية تحتية صالحة في لبنان، وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه من أجل القضاء على الكوليرا وأي وباء آخر، وإلا فإن الكوليرا ستأتي إلى لبنان بأي طريقة".وكان الأبيض قد تابع سير عملية التلقيح في الحيصة، التي انطلقت صباحا في قرى وبلدات عدة عبر الصليب الأحمر الذي جالت فرقه في القرى، لاسيما في ببنين والمحمرة، حيث واكب مختار ببنين زاهر الكسار الحملة منذ الصباح، وكانت له كلمة شكر فيها لوزارة الصحة والمنظمات المعنية والصليب الأحمر اهتمامهم ودعا الأهالي إلى الإقبال على اللقاح.