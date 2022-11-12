بعد خطاب الأمس.. أول رد من معوّض على نصرالله

نعم بدنا رئيس ما يخاف من أي اتصال لا من سفارة، ولا من ميليشيا. رئيس ما يقبل بمحاصصات على حساب المؤسسات. رئيس يطبق الدستور ويحارب الفساد ويحمي مصالح لبنان العليا وحقوق كل اللبنانيين. رئيس ما يقبل بأي قرار خارج المؤسسات ولا بأي سلاح خارج إمرة الدولة. كرمال هيك ترشحت ومستمر بترشيحي! pic.twitter.com/kpGBa9mv1u
— Michel Moawad (@michelmoawad) November 12, 2022
نعم بدنا رئيس ما يخاف من أي اتصال لا من سفارة، ولا من ميليشيا. رئيس ما يقبل بمحاصصات على حساب المؤسسات. رئيس يطبق الدستور ويحارب الفساد ويحمي مصالح لبنان العليا وحقوق كل اللبنانيين. رئيس ما يقبل بأي قرار خارج المؤسسات ولا بأي سلاح خارج إمرة الدولة. كرمال هيك ترشحت ومستمر بترشيحي! pic.twitter.com/kpGBa9mv1u