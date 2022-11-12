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لبنان

بعد خطاب الأمس.. أول رد من معوّض على نصرالله

Lebanon 24
12-11-2022 | 11:08
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ردّ النائب ميشال معوض على الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقال في تغريدة عبر تويتر: "نعم نريد رئيساً لا يخاف من أي اتصال لا من سفارة، ولا من ميليشيا. رئيس لا يقبل بمحاصصات على حساب المؤسسات. رئيس يطبق الدستور ويحارب الفساد ويحمي مصالح لبنان العليا وحقوق كل اللبنانيين. رئيس لا يقبل بأي قرار خارج المؤسسات ولا بأي سلاح خارج إمرة الدولة. كرمال هيك ترشحت ومستمر بترشيحي!"
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