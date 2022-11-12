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لبنان

تيار "المستقبل" يتخذ قراراً جديداً.. ما هو؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 11:21
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صدر عن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" البيان الآتي:

"قرر فرع المحامين في قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" تأييد ودعم المرشحين جمال اشراقية وطارق خبازي، لعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس - دورة 2022، متمنيا لهما التوفيق في الانتخابات التي ستجري يوم الأحد في 20 تشرين الثاني الحالي، على أمل أن يكون هذا الاستحقاق، محطة للتنافس الديموقراطي تحت سقف إعلاء مصلحة النقابة والمحامين دائما وأبدا" .
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