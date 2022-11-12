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لبنان

آخر مستجدات اشتباكات مخيم عين الحلوة.. هل توقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 11:39
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أكَّد قائد القوّة الفلسطينيّة المُشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي أنّ "لا خلفيات تنظيمية وراء الاشكال المُسلّح الذي شهده المخيم مساء اليوم السبت"، واضعاً إيّاه في خانة الإشكال الفرديّ.
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وفي تصريحٍ له، أشار الأسدي إلى أنّ "إطلاق النار توقف داخل المُخيم، وهناك اتصالات ومساع حثيثة لتطويقه بشكل نهائي، والأمور تتجه للتهدئة".
 
 
 
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