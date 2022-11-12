آخر مستجدات اشتباكات مخيم عين الحلوة.. هل توقف إطلاق النار؟

الاشكال المُسلّح الذي شهده المخيم مساء اليوم السبت "، واضعاً إيّاه في خانة الإشكال الفرديّ. أكَّد قائد القوّة الفلسطينيّة المُشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي أنّ "لا خلفيات تنظيمية وراء"، واضعاً إيّاه في خانة الإشكال الفرديّ.

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وفي تصريحٍ له، أشار الأسدي إلى أنّ "إطلاق النار توقف داخل المُخيم، وهناك اتصالات ومساع حثيثة لتطويقه بشكل نهائي، والأمور تتجه للتهدئة".