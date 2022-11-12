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لبنان

آخر خبرٍ عن سحُوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2022 | 12:45
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ أغلب المصارف أوقفَت سحب فئة الـ20 ألف ليرة عبر الصرافات الآلية، وذلك بعدما وضعت مكانها عملة الـ20 دولاراً".
وأشارت المصادر إلى أنّ الفئات النقدية بالليرة اللبنانية المتوفرة عبر الصرّافات الآلية هي: 100 ألف ليرة لبنانية - 50 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ الفئات النقديّة بالدولار المتوفرة، فهي: 100 دولار أميركي - 50 دولاراً أميركياً - و 20 دولاراً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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