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لبنان

مع انطلاق خطة التّطعيم.. كم بلغ عدد الذين تلقوا لقاح "الكوليرا"؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 13:03
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بياناً أعلن فيه أن 26276 شخصاً تلقوا لقاح "كوليرا" في اليوم الأول من المرحلة الأولى للخطة الوطنية للقاح "كوليرا".
 
وأشار المكتب إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح هم من ضمن المناطق المستهدفة في 4 محافظات و 6 أقضية و 19 بلدة فضلاً عن مخيم نهر البارد للنازحين السوريين.
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وأوضح بيان الوزارة إلى أن عمليات التقليح حصلت من خلال 139 فريقاً ميدانياً للشركاء في الصليب الأحمر اللبناني وجمعيتي ميدير وأطباء بلا حدود ومؤسسة عامل.
 
وأبدى الوزير فراس الأبيض ارتياحه للاقبال على اخذ اللقاح بما يسهم في تحقيق الحماية والمناعة المجتمعية، مثنياً على جهود فرق التحصين الميدانية، ومؤكداً أنّ "ما تم تحقيقه في هذا اليوم الأول محفز على المضي قدما في الحملة الوطنية لتحصين اكثر من سبعين في المئة من سكان المناطق الأكثر عرضة للوباء".

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