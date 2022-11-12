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لبنان

باسيل من البترون: عون علّمنا القيم وبذل حياته في سبيل الحقيقة

Lebanon 24
12-11-2022 | 13:31
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون بذل كل حياته في سبيل الحقيقة تحت شعار الحقيقة تحررنا"، وأضاف: "الطريق يوقفونها والسد يعطلونه ويكذبون حوله، أهم ما تعلمناه من الرئيس عون هو القيم، وأتمنى نقلها للآجيال المقبلة فكلنا مسؤولون عن نقل الحقائق التاريخية لأولادنا كي نتطلع الى المستقبل بايجابية لأننا أصحاب قيم والوطن عندنا امر ثابت لا يباع ولا يشترى ولذلك قضيتنا ثابتة".
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كلامُ باسيل جاء خلال افتتاح مستديرة باسم عون في بقسميا - البترون، حيث قال: "أجمل ما في نشاط اليوم اننا نكرم الرئيس عون بعد نهاية الولاية واننا بقوم بعمل ايجابي لا بعمل سلبي او عدائي. فحتى عندما نكرم ابطالنا علينا ان نقوم بما يفيد المجتمع وندعو غيرنا للقيام بالمثل لأننا نحترم ابطال وشهداء غيرنا وندعو لتكريمهم بما يليق بهم".
 
وختم: "سنلتقي دائما في البترون وكل لبنان للبناء والتحسين.. نحن وطن فيه صراع كبير بين الاخلاق واللاأخلاق لكن فليقولوا ما أرادوا وليفعلوا ما يريدون فعله. الأهم ان نبقى على فكرنا الايجابي".
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