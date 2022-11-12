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لبنان

صوت انفجار في بلدة جنوبيّة.. ما القصّة؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 14:19
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن انفجارِ محوّل كهربائيّ في بلدة عين بعال - قضاء صور.
وبحسب المعلومات، فإنّ صوت الانفجار كان قوياً جداً وقد تردّد في أرجاء المنطقة. 
 
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لبنان

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