صوت انفجار في بلدة جنوبيّة.. ما القصّة؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن انفجارِ محوّل كهربائيّ في بلدة عين بعال - قضاء صور.

وبحسب المعلومات، فإنّ صوت الانفجار كان قوياً جداً وقد تردّد في أرجاء المنطقة.