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لبنان
جوزيف أبو فاضل زار برّي.. ماذا كُشف عن لقائهما؟
Lebanon 24
12-11-2022
|
14:42
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في مقر الرئاسة الرئاسة الثانية - عين التينة.
وأكد أبو فاضل بعد اللقاء أن الزيارات للرئيس بري هي دورية ولم تتوقف طيلة السنوات الماضية، وأضاف: "الرئيس بري يعول كثيراً على الحوار لأن طبيعة تركيبة لبنان السياسية تفرض علينا أن نبقى نتحاور لنصل الى النتائج المرجوة، فهذا ليس لبنان الذي عرفناه حيث وصلت نسبة الفقر الى درجة غير مقبولة اطلاقاً".
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ولفت أبو فاضل إلى أنّ "بري استغرب الهرطقة الدستورية القائمة بانتخاب رئيس الدولة من دون حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رافضاً البحث فيها بالمطلق".
وبحسب أبو فاضل، فقد "فصّل بري كيفية انتخاب الـ13 رئيساً للجمهورية اللبنانية ومنهم والد النائب نديم الجميل بشير الجميل ووالد النائب سامي الجميل أمين الجميل والرئيس السابق أيضا ميشال عون، مذكّراً بموقف بكركي الدائم وتحديداً بكلام البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير بوجوب اعتماد حضور ثلثي أعضاء المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية".
وأردف أبو فاضل: "إنّ الرئيس بري مصمم على المضي بقوة وبسرعة بالامور الرئاسية والإقتصادية والدستورية والقضائية خاصة التي حصلت بالإسبوع الحالي لإنقاذ سريعاً ما يمكن إنقاذه بعد السنوات الاخيرة الصعبة التي عصفت بلبنان. مع هذا، فقد نوه بري بالاتفاق
الذي وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموضوع الكهرباء مع الحكومة الجزائرية".
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