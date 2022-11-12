بعدما قطعها مُحتجون.. إعادة فتح طريق البداوي بالاتجاهين

Advertisement

أعيد فتح طريق البداوي الدولي في الإتجاهين أمام السيارات وعادت حركة السير تدريجياً إلى طبيعتها، بعدما قطعها عدد من المحتجين أمام محطة الأكومة للمحروقات، وذلك إحتجاجاً على توقيف أحد أبناء المنطقة من قبل الأجهزة الأمنية للتحقيق معه على خلفية سرقة المازوت من منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي.وكانت عمليات السرقة المذكورة قد دفعت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى إغلاق المنشآت مؤقتاً إلى حين تأمين حماية أمنية مشددة لها، بعد عمليات السرقة التي تعرضت لها.