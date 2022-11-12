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لبنان

"عدّاد كوليرا" في لبنان يسجل إصابات جديدة.. كم بلغت؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 15:14
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، ليصبح العدد التراكمي للحالات 532.
 
وبحسب الوزارة، فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، الأمر الذي يجعل العدد التراكمي للوفيات مستقراً عند 18 حالة. 
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