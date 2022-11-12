أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219573.

وبحسب الوزارة، فقد جرى تسجيل حالة وفاة واحدة.