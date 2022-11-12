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لبنان
أصيبَ عن طريق الخطأ.. جريحٌ إثر إطلاق نار في طرابلس
Lebanon 24
12-11-2022
|
16:37
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أقدم مجهولان، مساء اليوم، على إطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ع" في منطقة القبة طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح.
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد أصيب "و.ك". أيضاً عن طريق الخطا جرأ إطلاق النار، ونقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
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