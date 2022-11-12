Advertisement

لبنان

البزري تابع موضوع المفقود نجم مع ميقاتي والدفاع المدني

Lebanon 24
12-11-2022 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1010101-638038935116635578.jpg
Doc-P-1010101-638038935116635578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى النائب عبد الرحمن البزري في مكتبه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني سمير يزبك يُرافقه جورج لبوس في حضور ماجد حمتو وعلي ضاهر، في اطار متابعته موضوع اختفاء المواطن الصيداوي محمد حسن نجم وآخر التطورات التي توصل إليها فوج الإنقاذ البحري خلال عمليات البحث.
Advertisement

وبحسب بيان صادر عن مكتب البزري، فإن الأخير إلتقى وفداً من عائلة وأصدقاء المواطن نجم وأجرى بهذا الخصوص عدة إتصالات أبرزها مع الرئيس ميقاتي الذي وعد بمتابعة حثيثة لهذا الموضوع وتكليف الفوج البحري في الجيش اللبناني بالمساعدة بعمليات البحث.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
04:40 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website