البزري تابع موضوع المفقود نجم مع ميقاتي والدفاع المدني

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إلتقى النائب عبد الرحمن البزري في مكتبه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني سمير يزبك يُرافقه جورج لبوس في حضور ماجد حمتو وعلي ضاهر، في اطار متابعته موضوع اختفاء المواطن الصيداوي محمد حسن نجم وآخر التطورات التي توصل إليها فوج الإنقاذ البحري خلال عمليات البحث.وبحسب بيان صادر عن مكتب البزري، فإن الأخير إلتقى وفداً من عائلة وأصدقاء المواطن نجم وأجرى بهذا الخصوص عدة إتصالات أبرزها مع الرئيس ميقاتي الذي وعد بمتابعة حثيثة لهذا الموضوع وتكليف الفوج البحري في الجيش اللبناني بالمساعدة بعمليات البحث.