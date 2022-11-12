الملف اللبناني بين ماكرون وبن سلمان ودعوة سعودية - فرنسية لانتخاب رئيس

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حضر الملف اللبناني في اتّصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اللذين أكدا ضرورة انتخاب رئيس للبنان وإجراء إصلاحات هيكلية، على ما جاء في بيان الاليزيه.وتابع البيان" أن ماكرون اتّصل ببن سلمان وشدّدا على ضرورة انتخاب رئيس للبنان واجراء إصلاحات هيكليّة في البلاد. وبحث ماكرون وبن سلمان الأخطار التي تهدّد استقرار المنطقة وتوافقا على تعزيز الشّراكة الاستراتيجيّة والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين".وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع ل"الديار"ان فرنسا جددت نصيحتها ودعوتها للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية على لسان السفيرة في لبنان ان غريو لعدد من المسؤولين والسياسيين الذين التقتهم.ووفقا للمصدر فان باريس لم تطرح ولم تبحث باسم اي مرشح، لا بل تجنبت الحديث مع بعض الشخصيات والنواب باسم مرشحين يمكن ان يكسبوا ثقة ودعم فرنسا.واضاف المصدر» ليس لدى فرنسا اي مرشح لرئاسة الجمهورية، وانها ابلغت من يهمه الامر ان موقفها يتلخص بالدعوة لانتخاب رئيس في اسرع وقت، وانها مع من يتفق عليه اللبنانيون ويختارونه. مع النصح بان يتفقوا على انتخاب رئيس انقاذي يساهم في الاصلاح وليس له خصومات تحد من دوره».وفي الشأن نفسه لوحظ ان السفارة الاميركية تحرص على متابعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واجوائها بشكل مباشر، وان السفيرة الاميركية التي نشطت في وقت سابق باجراء لقاءات مع عدد من السياسيين والاطراف التي تعتبر على علاقة وطيدة بها، تحرص على توسيع دائرة حركتها للاحاطة بكل المواقف المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي وتزويد ادراتها بالتقارير المفصلة عنها.ووفقا لمصادر متابعة فان السفيرة الاميركية لم تشر الى اسم او اسماء معينة مرشحة للرئاسة، لكنها تركز في لقاءاتها على العموميات والموقف المعروف من حزب الله، موحية ان ليس لواشنطن اي مرشح محدد.